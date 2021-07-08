ЧП на Уфимцева: саратовцы опасаются прорыва трубопровода

Сегодня, 8 июля, жители Ленинского района Саратова рассказали о том, как их беспокоит течь из трубы. Видео с места ЧП выложено в одном из городских пабликов.

На предоставленной записи видно, как струи воды вытекают из надземного трубопровода.

- Сколько кубов за день уходит и никому нет дела. Администрация ответила, что заявку передали в «Т Плюс» и ничего не изменилось, стало только хуже. Если разорвет трубы останемся на долгие недели без воды, - пишет обеспокоенная горожанка. По ее словам, видео сделано по адресу Уфимцева/ ГСК Заря 59.

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