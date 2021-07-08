Чиновники разрешили саратовцам гулять на Кумысной поляне

Саратовцам можно гулять на «Кумыске» Фото: Мария Франко

Сегодня, 8 июля, на Кумысной поляне в районе 8-й Дачной в Саратове открылся отремонтированный родник.

На вопрос корреспондента «КП-Саратов», можно ли гулять на Кумысной поляне, директор ГУСО «Природный парк «Кумысная Поляна» Виктор Буханов рассказал, что ограничения вводились в лесах в связи с пожароопасной обстановкой, но этой территории они не касались.

По словам Буханова, сейчас ограничений нет и на «Кумыску» можно спокойно приезжать.

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