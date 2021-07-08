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Общество8 июля 2021 15:52

Чиновники разрешили саратовцам гулять на Кумысной поляне

Ограничений на передвижение в природном парке нет
Авторы (2):
Ольга СимоноваОльга Симонова
Алена Орешкина
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Саратовцам можно гулять на «Кумыске»

Саратовцам можно гулять на «Кумыске»

Фото: Мария Франко

Сегодня, 8 июля, на Кумысной поляне в районе 8-й Дачной в Саратове открылся отремонтированный родник.

На вопрос корреспондента «КП-Саратов», можно ли гулять на Кумысной поляне, директор ГУСО «Природный парк «Кумысная Поляна» Виктор Буханов рассказал, что ограничения вводились в лесах в связи с пожароопасной обстановкой, но этой территории они не касались.

По словам Буханова, сейчас ограничений нет и на «Кумыску» можно спокойно приезжать.

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