В Саратовской области запретили гулять в лесах до 19 июля

В лесах области теперь не погулять
Фото: Мария Франко
В Саратовской области подписан приказ об ограничении пребывания в лесах.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве природы, документ действует в течение 21 дня с 28 июня. Его подписал первый замминистра — начальник управления лесного хозяйства Валерий Попов. Прошлый приказ действовал с 19 мая.
Такую меру пришлось принять в связи с пожарной опасностью в лесах, высыханием травы.
Теперь в лесах запрещено гулять, проводить культурно-массовые мероприятия, сжигать мусор, разводить костры.
В случае обнаружения пожара жители могут позвонить по номеру 112, по номеру прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по телефону региональной диспетчерской службы Минприроды 490-516.
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