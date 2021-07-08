Секс после вакцинации: можно, но осторожно

Денис Грайфер ответил на вопросы журналистов

Проблем с получением второго компонента вакцины в Саратовской области нет. Вопросы о наличии можно задать на горячей линии регионального Минздрава. Об этом заявил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер на брифинге 8 июля.

- Вакцина, которая поставлялась и поставляется сейчас — двухкомпонентная. Не поступало информации о фактах, что нет где-то именно второго компонента. В ходе поставок периодически случались перебои, потому что граждане поняли, что надо вакцинироваться и поток на прививки вырос в два раза. По второму компоненту для всех получивших первый укол все есть в наличии, — рассказал Грайфер и напомнил, что регион зависим от поставок из федерального центра.

Вакцины «Спутник лайт» в Саратовской области нет, заметил замминистра.

По его словам, до конца текущей недели регион получит дополнительно «Эпиваккорону» и «Ковивак».

Отвечая на вопросы журналистов, Денис Грайфер пояснил, что сразу после вакцинации секс не рекомендован, т. к. это энергозатратный процесс. Но других противопоказаний для интимной близости при вакцинации нет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.