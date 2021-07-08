Саратовские многодетные семьи смогут получать выплаты на детей до трех лет без справки о доходах

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В Саратовской области разрешат получать выплаты на детей до трех лет без предоставления справки о доходах. Подготовку документов о заработке было решено переложить с граждан на профильные ведомства. Такое решение вынесено на предстоящее заседание комитета облдумы по соцполитике.

Вместе с тем с 1 января 2021 года граждане, подающие заявление на выплаты, будут обязаны предоставлять госорганам документы о своем образовании, квалификации, ученых степенях или званиях.

Такое решение было принято на заседании рабочей группы комитета по социальной политике, которое состоялось сегодня, 8 июля, в областной думе.

По информации правительства, на сегодняшний день на такие выплаты в области претендуют 12 105 семей, в которых проживают 12 919 детей. Таким образом, выплаты охватывают 81% семей.

Сейчас размер выплаты в регионе составляет 10 056 рублей, он рассчитан, исходя из прожиточного минимума.

Утвердить поправки к закону должны на заседании облдумы уже в этом месяце.