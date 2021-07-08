От коронавируса за сутки умерли 14 жителей Саратовской области

В Саратовской области от коронавируса за сутки скончались 14 человек.

- Умерли девять женщин и пятеро мужчин в возрасте от 57 до 84 лет, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве.

Всего на 8 июля от коронавируса скончались 1 430 человек.

Напомним, за сутки выявлено 202 новых случая заражения.

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