202 случая коронавируса зафиксировали в Саратовской области за сутки

202 новых случая коронавируса зарегистрировано в Саратовской области за минувшие сутки. Всего в регионе заразились 67 667 человек.

Выздоровели с начала пандемии 63 883 пациента, за сутки — 120.

В Саратове нашли 77 новых случая, в Энгельсском районе – 33, а в Балаковском – 17.

Среди заболевших девять детей до 14 лет, один подросток 15-17 лет и 64 человека старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 93 человек, бессимптомно переносят болезнь семь саратовцев.

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