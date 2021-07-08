202 случая коронавируса зафиксировали в Саратовской области за сутки

202 новых случая коронавируса зарегистрировано в Саратовской области за минувшие сутки. Всего в регионе заразились 67 667 человек.
Выздоровели с начала пандемии 63 883 пациента, за сутки — 120.
В Саратове нашли 77 новых случая, в Энгельсском районе – 33, а в Балаковском – 17.
Среди заболевших девять детей до 14 лет, один подросток 15-17 лет и 64 человека старше 60 лет.
Пневмонию выявили у 93 человек, бессимптомно переносят болезнь семь саратовцев.
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