В поселке Новосоколовогорский продолжится ремонт тротуаров и благоустройство

Депутат Госдумы Николай Панков встретился с жителями поселка Новосоколовогорский Волжского района Саратова.

В этом году здесь привели в порядок 6 участков тротуаров. Люди положительно оценили качество, отметив, что подрядчик в процессе работы учитывал их замечания.

Программу по ремонту тротуаров Николай Панков реализует во всем Волжском районе областного центра. А также в Балакове, Вольске, Шиханах, Пугачеве, Ершове.

- Первое, что мы с вами решили — в этом году обустроить все тротуары в исторической части района и все находящиеся на районном балансе. Теперь речь о том, чтобы были переданы на баланс все остальные дорожки. И даже участки, где никогда не было тротуаров, но они там необходимы жителям. О ваших предложениях пишите мне в Инстаграм или на сайт тротуары164.рф. В течение зимы по ним составим перечень, и на будущий год эти участки тоже будут отремонтированы или построены с нуля, — обратился к жителям Николай Панков.

Еще один вопрос, по которому жители обещали высказать предложения — обустройство берега Волги. В Волжском районе нужно больше удобных и безопасных мест для отдыха у воды

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