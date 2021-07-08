Главе муниципалитета, присвоившему более 400 тысяч, дали 2,5 года условно

Суд вынес приговор бывшему главе муниципального образования Озинского района Саратовской области. Его признали виновным в служебном подлоге и присвоении денежных средств. Напомним, дело вели ершовские следователи регионального СУ СК.

Следствием и судом установлено, что в период с мая 2018 года по апрель 2021-го чиновник незаконно увеличил себе зарплату. Всего мужчина присвоил 404 784 рублей.

Преступника вычислили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Озинского района.

В суде мужчина признал вину. Ему дали 2,5 года условно с испытательным сроком в два года.

Ранее стало известно, что подсудимый — 58-летний бывший глава Первоцелинного муниципального образования Николай Пашков.

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