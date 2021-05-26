В Озинском районе глава муниципального образования присвоил себе 400 тысяч рублей

В Озинском районе Саратовской области будут судить 58-летнего главу муниципального образования. Его обвиняют в служебном подлоге и присвоении.

- В 2018 году он, вопреки установленному законом порядку, не созывая совет депутатов и не ставя их в известность о намерении повысить свое денежное вознаграждение, изготовил соответствующее решение совета, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

В период с мая 2018 по апрель 2021 год он, таким образом, присвоил себе более 400 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

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