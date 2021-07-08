Саратовская мэрия не даст «КВС» поднять тарифы, чиновники обратятся в суд и прокуратуру

Саратовская мэрия разберется с неисполнением обязательств «Концессиями водоснабжения-Саратов». Подробнее рассказал в своём Instagram глава города Михаил Исаев. Напомним, на ситуацию также обратил внимание зампред регионального правительства Роман Бусаргин. Чиновник сообщил, что коммунальная служба обещала потратить на модернизацию сетей шесть миллиардов, но в итоге не внесла и трети от этой суммы.

Мэр пишет, что «КВС» регулярно не исполняет свои обещания в срок и в полном объеме. Также на коммуникациях компании постоянно происходят аварии, из-за которых жителям города отключают холодную воду. - Заявленные суммы в коммунальный комплекс так и не вложены, а состояние сетей, которые несмотря на передачу в концессию, остаются собственностью муниципалитета, только ухудшается, - пишет Исаев.

Тем временем, «КВС» планируют поднимать тарифы. Мэр отметил, что администрация не позволит этого сделать, поскольку трудности компании не должны касаться кармана горожан. - Саратовцы должны сначала ощутить положительные изменения, почувствовать улучшения в сфере водоснабжения, а уже потом будет возможно начинать разговор об изменении платы. Пока нескончаемый поток жалоб на отсутствие воды превалирует над тем, что делает компания, - отметил чиновник.

Михаил Исаев поручил подготовить в адрес «КВС» претензию об инициации судебной процедуры. В прокуратуру направят прошение о начале проверки.

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