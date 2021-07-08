Администрация Ленинского района добьет уничтожаемый коммунальщиками сквер

Администрация Ленинского района отреагировала на публикацию «КП-Саратов» об уничтожении сквера на Вишневой.

Напомним, коммунальные службы ежегодно уничтожают всё больший участок сквера напротив дома №10.

- При проведении аварийно-ремонтных работ Правилами благоустройства города допускается вынужденное удаление насаждений, создающих помеху, без назначения компенсационного озеленения. В охранной зоне коммуникаций в целях обеспечения безопасной эксплуатации посадка насаждений не допускается, самосевная поросль подлежит удалению, — пишут чиновники.

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