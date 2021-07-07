В больнице Саратова скончался мужчина с разрезанным животом

Задержан подозреваемый в убийстве Фото: СУ СКР по Саратовской области

Несколько часов медики в Саратове боролись за жизнь 30-летнего мужчины, которого привезли вечером 5 июля с резанной раной живота.

Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. Причиной его смерти стало проникающее колото-резаное ранение живота с повреждением внутренних органов, геморрагический шок.

Следователем СК по подозрению в совершении данного преступления задержан 39-летний местный житель. С ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».