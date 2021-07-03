Депутат Николай Панков: Выборы для нас не самоцель

Фото: Александр Уриевский
Секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Панков на конференции в Саратове 3 июля коротко напомнил о задачах, поставленных на прошедшем съезде ЕР в Москве.
На постковидную медицинскую реабилитацию потребуется 100 млрд рублей. На поддержку среднего профессионального звена в образовании нужно 30 млрд рублей. Саратовская область будет активно участвовать в процессе выделения инфраструктурных бюджетных кредитов. Только по ремонту дорог получит регион 30 млрд рублей.
Панков напомнил о задачах, поставленных на прошедшем съезде ЕР в Москве
Фото: Александр Уриевский
Панков напомнил о выдвинутых кандидатах на выборы в Госдуму на федеральном уровне. Он напомнил, что региональный список возглавил Вячеслав Володин, и остановился на кандидатах по одномандатным округам.
- Выборы для нас не самоцель, а только этап в работе на благо населения, — заявил Панков.
Напомним, сегодня конференция Саратовского регионального отделения «Единой России» проголосует за список своих кандидатов на выборы в гордуму.
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