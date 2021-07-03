Единороссы определяются с кандидатами в гордуму Саратова

Проходит конференция реготделения ЕР Фото: Александр Уриевский

В Саратове 3 июля стартовал второй этап конференции реготделения партии «Единая Россия». Присутствует кроме секретаря реготделения Николая Панкова, член высшего совета партии губернатор Валерий Радаев, мэр Саратова Исаев.

На заседании утвердят список кандидатов в депутаты Саратовской городской думы. Выборы пройдут вместе с госдумовскими в сентябре 2021 года.

Единороссы выдвинули кандидатов по всем 35 городским округам.

По одномандатному избирательному округу №1 выдвинут Ащеулов Александр Николаевич, по округу №2 — Марков Виктор Константинович, №3 — Евсюкова Марина Николаевна, №4 — Орловский Дмитрий Владимирович, №5 — Мораш Александр Викторович, №6 — Агапов Сергей Александрович, №7 — Романов Александр Валерьевич, №8 — Доронин Вячеслав Геннадьевич, №9 — Синицын Илья Александрович, №10 - Хаметов Марс Фатихович, №11 — Аксенов Андрей Степанович, №12 — Злобнова Елена Викторовна, №13 — Солопов Павел Александрович, №14 — Бучков Олег Владимирович, №15 — Островский Владимир Владимирович, №16 — Видяйкина Юлия Сергеевна, №17 — Маслов Александр Викторович, №18 — Перепелицина Елена Борисовна, №19 - Коровин Владислав Вячеславович, №20 — Понин Сергей Эдуардович, №21 — Юдин Александр Борисович, №22 — Фомин Игорь Леонидович, №23 — Сидоров Алексей Сергеевич, №24 — Максимов Юрий Васильевич, №25 — Тарасов Вячеслав Борисович, №26 — Битюцкий Максим Петрович, №27 — Шаронов Олег Сергеевич, №28 — Шмелев Алексей Петрович, №29 — Бондаренко Александр Сергеевич, №30 — Видина Ирина Евгеньевна, №31 — Кудинов Дмитрий Геннадиевич, №32 — Буйкевич Инна Николаевна, №33 — Белов Александр Григорьевич, №34 — Тюрин Игорь Юрьевич, №35 — Ерофеев Юрий Владимирович.

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