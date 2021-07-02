Роман Бусаргин: В Саратовской области отмечен высокий темп роста зарплат

Роман Бусаргин зафиксировал темпы роста зарплат

В Саратовской области зафиксирован высокий темп роста оплаты труда За январь-апрель 2021 года в Саратовской области чиновники отметили высокий темп роста зарплат.

Как сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале, по темпам роста зарплат область вышла на второе место в Приволжском федеральном округе.

Средняя зарплата по Саратовской области по итогам четырех месяцев составила 34 330 рублей, а это на 9,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Больше всего платят в сферах информации и связи – 50 682 рубля, добычи полезных ископаемых – 49 206 рублей, финансов и страхования – 48 704 рубля, обеспечения электроэнергией, газом и паром – 45 682 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности – 43 634 рубля.

Потянулась на 14,5% средняя зарплата в торговле, на 14,3% - в сельском хозяйстве, в учреждениях здравоохранения и социальных услуг на 13,5%.

Бусаргин отметил, что на это повлияли в том числе стабильно высокие темпы промышленного производства. За январь-май текущего года индекс промышленного производства составил 117%, обеспечив Саратовской области еще одно второе место в ПФО и десятое – в целом по России.

Больше всего росли предприятия пищевой промышленности, машиностроения, металлургии и изготовлении мебели. Положительную динамику также демонстрируют производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 144,9% и производство бумаги и бумажных изделий – 136,6%.

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