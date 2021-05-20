В Саратовской области гражданам запретили гулять в лесу

В Саратовской области ограничено пребывание граждан в лесах Фото: Ольга Симонова

В Саратовской области ограничили пребывание граждан в лесах.

Приказ об этом вчера, 19 мая, подписал министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минприроды, Мера эта вынужденная и принята в связи с установлением высокого класса пожарной опасности. Из-за высыхания травы возникает угроза возникновения возгораний.

Запрет действует в течение 21 дня в Аркадакском, Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балаковском, Балашовском, Балтайском, Вольском, Вязовском, Дьяковском, Екатериновском, Ершовском, Красноармейском, Калининском, Лысогорском, Макаровском, Марксовском, Новобурасском, Петровском, Пугачевском, Романовском, Саратовском, Усовском, Черкасском, Ширококарамышском и Энгельсском лесничествах области, во всех участковых лесничествах, всех кварталах и выделах.

Теперь в лесах нельзя гулять всем, кроме тех, кто работает в лесу, проводить культурно-массовые мероприятия, проезжать по лесным массивам. Исключение — дороги общего пользования и проезд для обеспечения охраны лесов. Под запретом также разведение костров не только в лесах, но и рядом с ними.

Граждан просят, если они увидели лесной пожар, позвонить по номеру 112, на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00, в региональную диспетчерскую службу Минприроды: 49-05-16.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.