Расширен список адресов снижения давления подачи воды в центре Саратова

До завтрашнего утра на нескольких улицах в центре Саратова будет понижено давление подачи воды. Напомним, из-за аварии на Зарубина, 167 отключили воду жителям некоторых домов на Зарубина и Горького.

В список адресов, по которым будет снижено давление пополнился следующими пунктами:

- 1-я Садовая (от Танкистов до Рахова),

- Сенные тупики,

- Рахова (от 1-й Садовой до Зарубина),

- Кутякова (от Горького до Рахова),

- Смурские переулки,

- Вольская (от Кутякова до Зарубина),

- Гоголя (от Рахова до Горького),

- Посадского (от Симбирской до Рахова).

Починить трубы «КВС» планируют к 10 утра 30 июня.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.