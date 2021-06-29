Расширен список адресов снижения давления подачи воды в центре Саратова

До завтрашнего утра на нескольких улицах в центре Саратова будет понижено давление подачи воды. Напомним, из-за аварии на Зарубина, 167 отключили воду жителям некоторых домов на Зарубина и Горького.
В список адресов, по которым будет снижено давление пополнился следующими пунктами:
- 1-я Садовая (от Танкистов до Рахова),
- Сенные тупики,
- Рахова (от 1-й Садовой до Зарубина),
- Кутякова (от Горького до Рахова),
- Смурские переулки,
- Вольская (от Кутякова до Зарубина),
- Гоголя (от Рахова до Горького),
- Посадского (от Симбирской до Рахова).
Починить трубы «КВС» планируют к 10 утра 30 июня.
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