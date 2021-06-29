Дома в центре Саратова до утра остались без холодной воды

До завтрашнего утра сегодня, 29 июня, в центре Саратова отключили холодную воду. Ограничение водоснабжения связано с ремонтом труб на Зарубина, 167.

В «Концессиях водоснабжения — Саратов» уточнили адреса отключений:

- Зарубина (от Университетской до Горького);

- Горького (от Соколовой до Кутякова).

В домах на Чапаева (от Соколовой до Ильинской площади) будет снижено давление.

Разобраться с ремонтом и дать воду коммунальщики планируют к 10 утра завтрашнего дня.

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