ГУ МВД ищет свидетелей смертельного ДТП 3 января в Саратовской области

Правоохранители разыскивают свидетелей ДТП в Саратовском районе 3 января Фото: ГИБДД по Саратовской области

В 13:58 3 января на 333-м км трассы Р-228 в Саратовском районе случилась смертельная авария.

- Водитель автомобиля Audi Q5, двигаясь со стороны Саратова в Волгоград, допустила выезд на встречную полосу и столкновение с «Ладой Гранта». 63-летний водитель отечественного авто погиб на месте, а его 59-летняя пассажирка спустя два месяца в больнице, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Следователи разыскивают очевидцев ДТП и просят откликнуться по телефонам: 99-49-66, 8-917-209-56-98 или по адресу: Саратов, ул. Чернышевского, 88, кабинет № 807/4.

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