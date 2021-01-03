Сегодня, 3 января, в 14:10 на 333 км трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград столкнулись Audi, Lada Granta и Toyota.Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном УГИБДД.В результате аварии 49-летняя водительница первого авто и 45-летняя пассажирка из этой машины, а также 58-летняя женщина из салона отечественной легковушки госпитализированы с травмами.Скончался 61-летний мужчина, который был за рулем Lada Granta.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.