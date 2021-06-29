Министр Абросимов рассказал, сколько дней ушло на реагирование после выявления коронавируса в «Молодежном»

Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов прокомментировал в своем Instagram ситуацию выявленного заболевания ребенка коронавирусом в детском оздоровительном лагере «Молодежный».

Абросимов пишет, что 22 июня у одного из отдыхающих отряда №4 заболела голова. Врачи лагеря нашли у ребенка признаки ОРВИ и разместили его в медицинском боксе. На следующий день ребенка забрали родители.

- 28 июня в лагерь прибыла комиссия Роспотребнадзора с предписанием, в котором содержалась информация о том, что у ребенка положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование и выдали предписание по работе лагеря, - пишет министр, уточняя, что с момента выявления заболевания до приезда комиссии отряд был изолирован от остальных отдыхающих.

Контактными признали 25 человек, четверо из которых – сотрудники лагеря, остальные – дети. Всех их отправили домой на изоляцию. В лагере провели дезинфекцию, проводят только отрядные мероприятия. «Молодежный» продолжает работу.

- Родителям детей, которые отправлены на изоляцию, предложено два варианта компенсаций: возврат средств или право на отдых в другую смену, - уточнил Абросимов.

Напомним, сегодня мы писали о возмущении матери одного из детей из четвертого отряда. Женщина не понимает, почему шесть дней роспотребнадзор не реагировал на ситуацию, и почему детей не оставили на карантине в лагере.

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