Неделю саратовский роспотребнадзор не изолировал отряд с заболевшим коронавирусом ребенком

В лагере «Молодежный» выявлен один случай заболевания коронавирусом

Вчера вечером жительница Саратова Виктория опубликовала в своем Instagram пост, в котором высказала недоумение по поводу работы регионального роспотребнадзора.

Женщина пишет, что её ребенок отдыхал в детском лагере «Молодежный». По словам горожанки, 22 июня в отряде её чада выявили один случай коронавируса.

- Роспотребнадзор подтянулся только 28 июня и предусмотрительно под конец рабочего дня! (А чтоб звонками не одолевали родители) и постановил закрыть один отряд и детей отправить по домам (распространяйте дальше, несите в массы ковид). Причём на предписании нет ни номера, ни печати! Да даже расписки в получении нет! - Пишет возмущенная жительница Саратова.

Фото из соцсети жительницы Саратова Виктории

Виктория уточняет, что на протяжении шести дней дети из отряда с больным ребенком продолжали играть и даже купаться в одном бассейне с остальными.

- Ну так и оставьте их в лагере на карантине. Где логика-то? - Недоумевает женщина.

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