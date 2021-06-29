После публикации «КП-Саратов» администрация Октябрьского района организует уборку у Домов 8 Марта

После сегодняшней публикации «Комсомолки» о разрухе во дворах Домов 8 Марта администрация Октябрьского района Саратова пообещала разобраться с ситуацией.

- С 12 июля на данном участке запланированы комплексные работы: опиловка деревьев, покос травы, очистка территории, — пишут чиновники.

Напомним, местный житель пожаловался в соцсети на падающие во двор ветви старых деревьев, мусор, крыс и плохое состояние детской площадки.

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