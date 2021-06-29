«Голливудский ужастик»: саратовец пожаловался на разруху во дворах Домов 8 Марта

Фото из соцсети

Сегодня в одном из саратовских сообществ в соцсети горожанин Алексей Пападжасоли пожаловался на благоустройство дворов в Домах 8 Марта.

Фото из соцсети

Мужчина пишет, что на территории двора дома №5 располагаются четыре больших дерева, ветки которых регулярно падают

Фото из соцсети

- Детская площадка нашего двора напоминает голливудский ужастик. Около пяти стихийных свалок, расположенных в разных концах двора в совокупности с горелыми сараями, крысами и регулярно подбрасываемыми бездомными животными создают неповторимый аромат, поступающий в наши квартиры, особенно в жару 40+, - пишет саратовец.

Горожанин считает, что управляющая компания «Квалитет» самоустранилась от исполнения своих обязательств. Аналогичную реакцию видят местные жители и от администрации Октябрьского района. Алексей пишет, что 3-4 раза в год жители Домов 8 Марта устраивают субботники, но этого недостаточно для того, чтобы решить все проблемы.

Фото из соцсети

-У нас, обычных людей, лимит механизмов влияния на эту ситуацию исчерпан, - резюмировал саратовец.

Фото из соцсети

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