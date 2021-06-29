Две вакцины на нуле: Костин договорится о поставке в Саратовскую область дополнительных доз

Сегодня, 29 июня, в регионы России отгружают дополнительные дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщили на совещании федерального Минздрава.

У некоторых жителей Саратовской области из-за резко повысившегося спроса на прививание возникали вопросы насчет наличия вакцины в тех или иных медучреждениях.

Сегодня по поликлиникам региона распределят дополнительные 42 тысячи доз вакцин «Спутник V».

- Что касается «ЭпиВакКороны» и «КовиВака», то на сегодняшний день их запасы в нашем регионе минимальны, исходя из того количества поставок, которые были разнаряжены для нашего региона федеральным центром. При осуществлении Москвой дополнительных поставок данных видов вакцины, они, как и прежде, незамедлительно и в полном объеме будет направлены в региональные пункты вакцинации, - уточнили в региональном минздраве.

В скором времени министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин направит в Москву обращение на увеличение поставок вакцины.

По итогам совещания Олег Костин направит обращение в федеральный минздрав об увеличении лимита поставок антикоронавирусных вакцин в Саратовскую область.

- К сожалению, наши полномочия и возможности в этом вопросе минимальны, так как мы вакцину не производим и не закупаем. Мы полностью зависимы от поставок федерального центра. Именно поэтому и буду обращаться в минздрав России. Надеюсь быть услышанным», - прокомментировал Костин.

Напомним, жители Саратова всё ещё негативно настроены к вакцинации от COVID-19.

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