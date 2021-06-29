ЦУР: На «Госуслугах» зарегистрирован вал обращений от саратовцев за электронными сертификатами о вакцинации

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За прошедшие семь дней, с 21 по 27 июня, жители региона 2 257 раз интересовались профилактикой коронавируса, в то время как неделей ранее, с 14 по 20 июня, всего 444 раза.

Такие данные предоставил «КП-Саратов» Центр управления регионом. Здесь сообщили, что число записавшихся на прививку в лист ожидания на «Госуслугах» также увеличилось с 49 до 499.

На фоне новых ограничений и необходимости вакцинироваться ослаб интерес к темам ЖКХ и благоустройства территорий, которые лидировали в начале июня.

Проблемы из-за отсутствия вакцинации с отдыхом в России и за рубежом привели к тому, что 1 205 человек в личном аккаунте на «Госуслугах» запросили соответствующий электронный документ, который у них отсутствовал.

Специалисты Центра направляли жалобы в поликлиники, где была сделана прививка.

Еще 115 жителей просили исправить неточности в электронных сертификатах о вакцинации.

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