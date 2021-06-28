Две женщины в Саратовской области вышли на балкон и рухнули с ним вниз

В Вольском районе балкон в доме обрушился вместе с людьми Фото: Прокуратура Саратовской области

Две женщины, 58 и 33 лет, днем 28 июня рухнули вместе с балконом в поселке Тополевый Вольского района.

Они вышли подышать свежим воздухом на балкон в квартире многоэтажного дома на улице Санаторная и рухнули вместе с балконом, который вдруг обвалился. Обе женщины получили травмы и были госпитализированы.

- Согласно сведениям администрации Вольского района, дом аварийным и подлежащим сносу не признавался. Управление им осуществляет ТСЖ «Тополь». По результатам прокурорской проверки будет дана оценка причин возникновения аварийной ситуации, исполнения собственником квартиры и ТСЖ требований по содержанию и эксплуатации балконной конструкции. Кроме того, оценка будет дана и действиям местной администрации, и органам муниципального жилищного контроля в части исполнения полномочий по сохранности жилищного фонда, - рассказали в прокуратуре Саратовской области.

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