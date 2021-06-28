Саратовская область поднялась в рейтинге экономической устойчивости за счет роста промышленности и зарплат

Роман Бусаргин Фото: Александр Уриевский

Саратовская область вошла в топ-20 регионов в рейтинге экономической устойчивости за первый квартал 2021 года. Наш регион занял 18 место среди 85 субъектов РФ с результатом 33,25 балла. Аналогичный показатель зафиксирован в Ленинградской области. Об этом сообщил в своем Инстаграм председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

- В первом квартале мы наблюдали значительный рост по индексу промышленного производства – 116%. С таким результатом мы заняли 1 место в ПФО и 5 место по стране. И этот показатель увеличивается – по итогам 5 месяцев текущего года ИПП составил 117%. Выравнивание ситуации после тяжелейшего для экономики 2020 года эксперты отмечают и по обороту розничной продукции (рост на 6,3% в январе-мае), и по уровню заработной платы (рост 9,1% в январе-мае), и по объему инвестиций в основной капитал (43,7 млрд рублей за 5 месяцев), — отметил Бусаргин.

Регион сохранил портфель инвестиций в 170 проектов и нарастил объем отгруженных товаров — в первом квартале зафиксирован рост на 27,8%, а за пять месяцев уже на 39% (288,4 млрд рублей).

Рейтинг составлен экспертами Фонда развития гражданского общества на основе данных Росстата. Учитывался уровень госдолга к сумме доходов регионального бюджета, а также показатели по начислению НДС, индекса промышленного производства и объемы регионального продукта.

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