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Общество25 июня 2021 13:33

В августе пройдут публичные слушания о присоединении Усть-Курдюма и еще трех МО к Саратову

Такое решение приняли депутаты гордумы
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Сегодня, 25 июня, на заседании городской думы обсудили присоединение Усть-Курдюмского, Дубковского, Вольновского и Расковского муниципальных образований Саратовского района к Саратову.

Депутаты приняли решение назначить дату публичных слушаний по этой теме на 10 августа.

Напомним, ранее к Саратову присоединили Багаевку, Красный Текстильщик, Синенькие и т. д.

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