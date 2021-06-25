В августе пройдут публичные слушания о присоединении Усть-Курдюма и еще трех МО к Саратову

Сегодня, 25 июня, на заседании городской думы обсудили присоединение Усть-Курдюмского, Дубковского, Вольновского и Расковского муниципальных образований Саратовского района к Саратову.

Депутаты приняли решение назначить дату публичных слушаний по этой теме на 10 августа.

Напомним, ранее к Саратову присоединили Багаевку, Красный Текстильщик, Синенькие и т. д.

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