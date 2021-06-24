Еще восемь саратовцев не пережили коронавирус

На прошедшем сегодня, 24 июня, в региональном Минздраве брифинге по вопросам коронавируса рассказали о погибших от инфекции за последние сутки жителях Саратовской области. Их восемь.

- Среди них пять женщин и трое мужчин в возрасте от 50 до 84 лет, — уточнили в пресс-службе министерства.

Всего за время пандемии от COVID-19 скончались уже 1 265 саратовцев. Напомним, за минувший день в Саратовской области зарегистрировано 124 новых случая заболевания коронавирусом.

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