Еще 124 жителя Саратовской области заразились коронавирусом

В Саратовской области за сутки еще 124 человека заразились коронавирусом.
На 24 июня зарегистрировано 65 448 случаев COVID-19.
Больше всего новых заболевших в Саратове — 47, Энгельсском районе — 18, Балаковском — 15, Балашовском — 11 и других.
Пневмония выявлена у 88 человек, признаки ОРВИ — у 26, бессимптомно болезнь протекает у 10 человек.
За сутки три случая коронавируса оказались завозными.
Выздоровевших на 24 июня — 62 289 человек, а за сутки — 120.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.