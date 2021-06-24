Еще 124 жителя Саратовской области заразились коронавирусом

В Саратовской области за сутки еще 124 человека заразились коронавирусом.

На 24 июня зарегистрировано 65 448 случаев COVID-19.

Больше всего новых заболевших в Саратове — 47, Энгельсском районе — 18, Балаковском — 15, Балашовском — 11 и других.

Пневмония выявлена у 88 человек, признаки ОРВИ — у 26, бессимптомно болезнь протекает у 10 человек.

За сутки три случая коронавируса оказались завозными.

Выздоровевших на 24 июня — 62 289 человек, а за сутки — 120.

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