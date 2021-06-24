В СГЭТ опровергли эксплуатацию троллейбусов с разбитыми стеклами в Саратове

Фото очевидца

В МУПП «СГЭТ» прокомментировали публикацию «КП-Саратов» «В Саратове на маршруты выходят троллейбусы с разбитыми стеклами».

На предприятии назвали выезд троллейбуса из Кировского депо с разбитым стеклом единичным случаем.

- Это является предметом служебного разбирательства. Троллейбусы с разбитыми стеклами на маршрутах города не эксплуатируются, — отметили в СГЭТ.

Также работники жаловались на недостаток запчастей и плохое состояние машин. В горэлектротрансе отметили, подвижной состав оценивается по правилам технической эксплуатации троллейбусов, а запчастями депо обеспечивают на основании заявок и в соответствии с нормативами.

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