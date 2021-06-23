В ЗАТО Светлый завершаются реконструкции детской школы искусств и стадиона

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Свою рабочую поездку 23 июня по Саратовской области продолжает в ЗАТО Светлый председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

В одну из прошлых поездок жители рассказали о необходимости нового здания для детской школы искусств. Старое стало аварийным, с 2015 года школа функционирует в арендованном приспособленном здании, в производственных помещениях.

Было принято решение провести реконструкцию пустующего здания, в котором разместят детскую школу искусств. В новом здании планируется обустроить 19 классов.

Володин обратил внимание на горючий материал, который использовался прежними строителями в отделке фасада здания. «Придется двойную работу делать. Убирать пожароопасную пленку, горючий материал, он не проходит по требованиям», – отметил он.

Внутри здания уже идут отделочные работы. Поменяли всю электрику. Завершить все работы и сдать объект в эксплуатацию планируют к сентябрю этого года.

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Осмотрел Вячеслав Володин и ход реконструкции стадиона. Он будет всепогодным, с новым ограждением, современными мачтами освещения, искусственным покрытием и дополнительными спортивными зонами. При проектировании учли все пожелания жителей, в том числе здесь будет дорожка для скандинавской ходьбы.

О том, что стадион уже не соответствует современным стандартам, Вячеславу Володину рассказывали на встречах жители.

При работах обнаружилось, что необходимы дополнительные средства на укрепление подтрибунных пространств, укрепление подпорной стенки. Володин пообещал помочь в решении этого вопроса.

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