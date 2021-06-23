Трое суток жители Саратова не могут дождаться воды из-за работ ООО «КВС»

В Саратове пошли третьи сутки, как некоторые горожане остаются без воды.

Напомним, отключение произошло из-за плановых работ ООО «КВС» в большей части города.

Воду обещали отключить с ночи 21 до ночи 23 июня — то есть двое суток. Однако по факту в некоторых домах до сих пор нет воды. А где-то если и идет, то ржавая.

- Дали. Полчаса сливаю и вот такой результат пока. Отмывать теперь и раковину, и унитаз, хорошо в ванну кран не открывала, — написала жительница улицы Романтиков в Ленинском районе Валерия Антонова в соцсети.

Также жители жалуются на ситуацию в комментариях к посту в паблике сторонников Вячеслава Володина. Горожане пишут, что до сих пор нет воды на 2-м проезде Блинова, в поселках Нефтяников и Рейник, в районе ВСО и КБ и других.

В ООО «КВС» прокомментировали, что специалисты выехали на место после сообщений о проблемах с водоснабжением в Солнечном и микрорайоне Ласточкино.

- Возможно, имеет место завоздушивание внутридомовых коммуникаций, а также сказывается высокий водоразбор, обусловленный жаркой погодой, — отметили в пресс-службе предприятия.

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