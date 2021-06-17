В Саратове на двое суток отключат воду в четырех районах

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В Саратове стартует очередное массовое отключение холодной воды. На двое суток нужно запастись ею жителям Ленинского, Кировского, Волжского и Саратовского районов.

Отключение, по данным ООО «КВС», продлится с 4 часов ночи понедельника, 21 июня, до трех ночи среды, 23 июня.

Без воды будут следующие микрорайоны и поселки:

• Ленинский район за исключением: 2, 3, 4 Дачная, микрорайон НИИ Юго-Восток, ул. Ипподромная, Куприянова, Шехурдина, 1–39;

• Кировский район – поселки Саксагай, Семхоз, Солнечный-2 (6, 7, 9, 10, 11 микрорайоны).

• Волжский район — микрорайоны «Совхоз «Комбайн», Русинвест, Сосновый парк, Сосенки, «Совхоз ЦДК», Юбилейный, Зональный, Иволгино, Образцово, Зеленая долина, Изумрудный, Березки, УПТК;

• Саратовский район — поселки Дубки, Зоринский, Расково, хутор Бартоломеевский, посселки Латухино, Малая Скатовка, Сторожевка, Соколовый.

Воду коммунальщики советуют начать запасать уже в субботу, 19 июня, потому что в воскресенье и ночью понедельника ее может на всех не хватить, особенно жителям на верхних этажах многоквартирных жилых домов.

Это отключение — перенесенные ранее из-за дождей плановые работы по замене задвижек сразу на нескольких водоводах и насосных станциях.

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