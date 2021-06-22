Панков: Благоустройство городского пространства в Балаково будет комплексным

В городе Балаково благоустроят 11 скверов и бульваров, построят спортивные площадки на школьных территориях и парк «Центральный».

- Сегодня представили проект по благоустройству скверов и бульваров в городе Балаково. Спасибо жителям за то, что активно подключились к обсуждению в социальных сетях и предложили свои варианты. Всего в городе 47 скверов и парков. Вместе с жителями мы выбрали 11 в самом запущенном состоянии, которые нуждаются в благоустройстве в первую очередь, — написал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале.

Парламентарий назвал

адреса скверов и бульваров, которые будут включены в программу комплексного благоустройства:

Сквер у памятника борцам за советскую власть на ул. Харьковская,

Сквер «Олимп» вдоль ул. Свердлова,

«Аллея Героев» вдоль ул. Факел Социализма,

Сквер в районе школы №28,

Сквер вдоль ул. Проспект Героев,

Сквер вдоль ул.30 лет Победы (от ул. Наб. Леонова до ул. Трнавская),

Сквер в 7-м микрорайоне,

Сквер вдоль ул. Трнавская (район домов №26/1, 2, 3, 4, №36),

Сквер в районе спортивной школы «Олимпик»,

Сквер у пляжа в 1-м микрорайоне,

Набережная Судоходного канала вдоль ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ.

Панков отметил, что уже началось благоустройство сквера в 8А микрорайоне у оросительного канала.

Он заявил, что необходимо завершить все работы при плюсовых температурах, а главное — сохранить озеленение.

- Отмечу, благоустройство городского пространства в Балаково будет комплексным. Чтобы отдых был комфортным для всех жителей. На скверах и бульварах будем обсуждать установку детских и спортивных площадок. И там, где они нужны по мнению горожан, будем включать их в проект.

На школьных территориях будут построены современные спортивные площадки, работы уже начались. Строительство парка «Центральный», который ждут балаковцы, также начнется в этом году, — написал в телеграм-канале Панков.

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