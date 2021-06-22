В Балакове пройдет реконструкция 11 общественных пространств

Сегодня, 22 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин работает в Саратовской области. В городе Балаково он вместе с депутатом ГД Николаем Панковым рассматривал концепцию развития общественных пространств.

Панков сообщил, что выбраны 11 наиболее общественных пространств в различных частях Балакова, например, сквер «Олимп», где надо опилить деревья, поставить лавочку, спортивные учреждения и т. д. Реконструкция пройдет в сквере вдоль улицы 30 летия Победы от Набережной Леонова до Трнавской, в сквере у проспекта Героев, в районе школы №28 запущенную территорию приведут в порядок. Также работы пройдут и в других общественных пространствах.

Предварительно, необходимо 150 млн рублей на реконструкцию этих территорий.

Володин отметил, что, скорее всего, средства благотворительные или привлеченные. На реконструкцию парка «Центральный» нашли 108 млн рублей привлеченных средств.

С 1 июля, по словам главы Балаковского района Сергея Грачева, начнутся работы в парке «Центральный». Володин призвал не вести работы в ущерб качеству и завершить их в теплое время.

- Обязательно нужно находить небольшие участки, чтобы там «привязывать» детские или спортивные площадки. Тогда предназначение скверов и бульваров будет другим, а не просто пешеходная зона, — отметил председатель Госдумы.

По его словам, вопрос сохранения деревьев в бульварах и скверах — приоритетный.

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