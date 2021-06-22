Министр Олег Костин: Кроме вакцинации сегодня ничего не поможет

Олег Костин

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил, что наблюдается рост заболеваемости коронавирусом и единственное, что может остановить его – массовая вакцинация.

- За последнюю неделю максимум 174 человека за стуки госпитализировали, в последние сутки – 102. В коронавирусных больницах сегодня 1429 пациентов, из них 434 на кислороде, а 94 на ИВЛ. 16% коек сейчас в резерве. С сегодняшнего дня введены койки в Энгельсе и Саратове. Готовы к разворачиванию коек в Пугачеве и Балаково.

Костин отметил, что в России за последние 24 часа 506 пациентов скончались от ковида – это рекорд, восемь погибших – в Саратовской области.

- Тенденция к росту тяжелых случаев у молодых. Госпитализируем людей в возрасте 30 лет и старше и порог постоянно снижается.

Дети тоже болеют, в Саратовской области 4257 случаев, 583 ребенка были госпитализированы, - сказал Олег Костин.

Костин также положительно оценил принудительную вакцинацию для ряда профессий в Москве и жесткие ограничения для не имеющих прививки.

По выходным в регионе темпы вакцинации падают, министр пообещал придумать, как привлечь в эти дни людей. Максимально высоко привиты Балтай, Александров Гай, там до 50% целевых показателей выполнено. Отстают Марксовский и Воскресенский районы.

- Привиты 26,3% от тех, кому прописана вакцинация, 27,2% от общей численности населения.

У нас была небольшая передышка, мы готовились. Диспансеризация плановая будет продолжена. Самое главное - это вакцинация. Ничто остальное так не сработает, - сказал Костин.

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