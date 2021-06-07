Новый парк в Балакове получил название «Центральный»

Стало известно, как будет называться новый парк в городе Балаково Саратовской области.

Строительство еще не началось, а имя будущей территории выбрали в группе «Панков. Балаково» соцсети «ВКонтакте». В опросе поучаствовали тысячи пользователей соцсети.

Теперь парк между 5 и 8 микрорайонами будет называться «Центральный». Был также вариант «Молодежный», но за него отдали меньше голосов.

- Уже в ближайшее время в парке закипит работа и попросил жителей активно контролировать стройку. Парку «Центральный» в Балаково быть! — написал Панков в группе «ВКонтакте».

Уже подготовлено несколько проектов для создания будущего парка, сейчас идет тендер для определения подрядчика.

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