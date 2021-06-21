В Саратовской области работают 205 автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД

Комплексов автоматической фиксации нарушений на дорогах становится все больше в Саратовской области

Число ДТП в Саратовской области с января по май 2021 года уменьшилось на 15,4% по сравнению с этим же периодом 2020 года. Число погибших за пять месяцев 2021 года меньше прошлогоднего на 10,5%, а раненных на 17,7%. Такие данные озвучил 21 июня министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Петаев на совещании в правительстве региона.

За первый четыре месяца текущего года ликвидировано 29 мест концентрации ДТП – там установили комплексы фотовидеофиксации. По этому показателю область стала второй в Приволжском федеральном округе и третьей по России. Сейчас в области работает 205 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

С начала 2021 года выявлено более 816 тысяч нарушений ПДД. Этот показатель составляет 109% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом денег по штрафам собрано меньше - 107% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Напомним, в мае и апреле 2020 года действовал жесткий режим самоизоляции с ограничением передвижения автомобилей как внутри города, так и по междугородним трассам.