Первые гости из Еревана приземлились в «Гагарине»

Сегодня, 18 июня, в саратовском аэропорте «Гагарин» приземлился первый самолет из Еревана. Напомним, о том, что между Арменией и Саратовом будет курсировать самолет, стало известно 7 июня.

В соцсети воздушного вокзала написали, что из Еревана прилетел самолет авиакомпании Pegas Fly. Embraer ERJ-190 перевез в Саратов 72 пассажира.

В аэропорт Звартноц из Саратова самолеты вылетают по пятницам в 3:55 утра, прибытие в Ереван — в 6:05. Из столицы Армении вылетают в 6:05 утра, прибытие — в 9:05.

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