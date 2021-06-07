Саратовцы смогут летать в Ереван из «Гагарина»

В Саратове открывается авиасообщение с Арменией. с 18 июня из «Гагарина» в Ереван начнут летать самолеты.

Авиакомпания Pegas Fly раз в неделю будет пускать по новому маршруту самолеты Embraer ERJ-190 вместимостью 110 мест, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В аэропорт Звартноц из Саратова будут вылетать по пятницам в 3:55 утра, прибытие в Ереван – в 6:05. Из столицы Армении вылеты будут производиться в 6:05 утра, прибытие – в 9:05.

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