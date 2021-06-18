«Идет охота на врачей»: депутат Андрей Воробьев предложил распространить опыт Романовского района на всю Саратовскую область

Андрей Воробьев

Сегодня депутат Саратовской облдумы, победитель праймериз «Единой России» Андрей Воробьев встретился с жителями поселков Аркадак и Турки. Он обсудил с ними самые острые проблемы и предложил возможные пути решения.

По дорогам Аркадака и Турков, пожаловались участники встречи, разумнее и проще ездить на тракторах, чем на автомобилях. Например, 40-километровый путь до Балашова занимает не менее часа — сплошные ямы и «волны» не дают развить даже разрешенную скорость, а что такое «лихачить», похоже, не знает даже местная молодежь. Воробьев, который по пути в райцентры испытал на себе все прелести местных «шоссе», согласился, что в некоторых случаях безопаснее вообще добираться пешком — «по крайней мере, ничего не сломается».

Он отметил, что местные бюджеты не потянут ремонт дорог — это слишком дорого. Однако недавно появилась возможность передать на баланс области содержание и ремонт наиболее загруженных транзитных улиц. Воробьев возглавляет в облдуме профильную рабочую группу, он пообещал содействие.

Облдеп рассказал гражданам, что скоро начнется строительство трассы «Меридиан», которая свяжет Шанхай и Гамбург. Часть дороги — 645 км — пройдет через Саратовскую область. Это уникальная возможность для экономики районов — строительство и эксплуатация объектов инфраструктуры, рабочие места для местного населения. Депутат подчеркнул, как важно, чтобы компании, обслуживающие автотрассу, имели регистрационный учет именно в наших районах, тогда и налоговые поступления пойдут в местные бюджеты.

И в Аркадаке, и в Турках на всех не хватает питьевой воды. Водозаборы и напорные башни, построенные еще в 60-е годы прошлого века, не способны обеспечить необходимые сегодня объемы. Воробьев пообещал помочь районам войти в партийную программу «Чистая вода».

В райцентрах есть рабочие места, однако наблюдается серьезный кадровый голод. В Турках жителей пугает нехватка врачей и учителей. А специалисты не хотят приезжать, несмотря на то, что способствовать этому должны действующие госпрограммы. Вакансии в местной школе не закрываются несколько лет подряд, почти половина педагогов мечтает выйти на пенсию. Но если они уйдут на заслуженный отдых, образовательные процессы просто остановятся.

- Это проблема всей нашей области. Понятно, что люди уезжают туда, где условия получше. Я считаю, что единственный выход здесь — и дальше развивать стимулирующие государственные программы. Будем работать с профильными министерствами. Возможно, стоит увеличить подъемные. Эта проблема больше федеральная, чем региональная. Возможно, стоит пересмотреть и критерии программы, чтобы получившие педагогическое образование жители поселков могли возвращаться на работу и в свои родные села, а не как сейчас — минимум за 150 км от дома, — поддержал Воробьев жителей Турков.

Он подробно остановился на дефиците медицинских работников и привел в пример решение проблемы, которое уже нашли в Романовке.

- Там «охота на врачей» была в приоритете у главы района. Он справился — к нему сейчас приедут десять целевиков. А еще он переманил в Романовку двух врачей: одного из Саратова, а другого — из Тамбовской области. Здесь, может быть, стоит подумать о дополнительной поддержке молодых специалистов — к этому могли бы подключиться местные фермеры и бизнесмены, — заявил депутат.

Андрей Воробьев подчеркнул, что пересмотра требует и сложившаяся практика, когда целевики предпочитают работе на селе символический штраф за нарушение условий целевого договора.