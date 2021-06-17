Четыре предприятия в Саратове должны работникам более 25 млн рублей каждое

В общей сумме задолженности по зарплате в Саратовской области 61,2% относятся к долгам предприятий - банкротов. В регионе сегодня четыре предприятия, задолжавшие более 25 млн рублей зарплат: ЗАО «Саратовгесстрой», АО «АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций», ПАО «Тантал» и АО «Нефтемаш»-САПКОН. Об этом было заявлено на заседании межведомственной комиссии в правительстве области, где обсудили промежуточные итоги работы в 2021 году.

- По каждому предприятию должна быть составлена четкая дорожная карта, где будут расписаны этапы и сроки разрешения проблемы. Не все собственники или конкурсные управляющие идут на конструктивный диалог. Но мы будем использовать все законные методы, чтобы обязательства перед трудовым коллективом были исполнены. Люди не должны становиться заложниками ситуации, будь то спор акционеров, неэффективный менеджмент или любое другое обстоятельство, - заявил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

На заседании межведомственной комиссии обсудили промежуточные итоги работы в 2021 году. На начало года долги по зарплате составляли в общей сложности 215,3 млн рублей в 25 организациях. Удалось добиться погашения задолженности в 17 организациях перед 1849 работниками (38,8 млн рублей). Полностью выданы зарплаты на 11 предприятиях 679 работникам.

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