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Общество17 июня 2021 12:01

Умершего от коронавируса врача в Саратове наградили орденом Пирогова посмертно

Ирина Евграфова спасала жизни в Перинатальном центре на Рабочей
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Ирина Евграфова

Ирина Евграфова

Умершего от коронавируса врача из Саратова Ирину Евграфову наградили орденом Пирогова посмертно.

Президент наградил медика за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Указ о награждении Владимир Путин подписал 11 июня.

Напомним, акушер-гинеколог из Перинатального центра на Рабочей в Саратове скончалась от коронавируса после работы в красной зоне ковидного госпиталя, спасая пациентов.

Также было подано обращение об увековечивании памяти Ирины Евграфовой путем присвоения ее имени Перинатальному центру. Но пока что это не было осуществлено из-за реорганизации «Клинического перинатального центра Саратовской области» и ГУЗ «Перинатальный центр» в форме присоединения второго к первому. Вопрос присвоения имени будет рассматриваться после завершения этой процедуры.

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