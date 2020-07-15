Умерла работавшая в коронавирусном госпитале врач из Саратова

15 Июль 2020 2020-07-15T18:40:45+03:00

Ирина Евграфова была переведена на ИВЛ

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Скончалась Ирина Евграфова, акушер-гинеколог из перинатального центра на Рабочей в Саратове.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», перинатальный центр был перепрофилирован в госпиталь для больных коронавирусом. Ирина Евграфова трудилась там в «красной зоне», помогая пациентам.

Она умерла после того, как ее состояние ухудшилось и женщину перевели на аппарат ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU