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Общество16 июня 2021 15:01

Проезд по эстакаде через Гуселку откроют до конца текущей недели

Источник:kp.ru
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Стоимость ремонта верховой часть эстакады через реку Гуселка в направлении из Усть-Курдюма в Саратов составляет порядка 103,8 млн рублей.

На сегодняшний день специалистами выполнены работы по фрезерованию покрытия, устройству мастичной гидроизоляции, устройству слоя покрытия из литой асфальтобетонной смеси. Также демонтированы барьерное ограждение правой части эстакады и шумозащитные экраны. Сейчас ведется установка барьерного ограждения правой части эстакады.

Работы на объекте ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства области сообщили, что работы будут завершены на текущей неделе.