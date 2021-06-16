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Происшествия16 июня 2021 11:43

Задержан подозреваемый, исполосовавший до смерти ножом жителя Маркса

Задержанный признался в убийстве
Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

В деле о жестоком убийстве 13 июня 47-летнего жителя Маркса появился подозреваемый.

Наопним, 13 июня 2021 года в 3.20 ночи из общежития на улице 5-ая линия в Марксе госпитализирован 47-летний мужчина с множественными проникающими колото-резаными ранениями груди, шеи спины и живота. Тяжесть повреждений оказалась несовместимой с жизнью, несмотря на все усилия медиков, спустя час после доставления в лечебное учреждение, пострадавший скончался.

Следователями СК совместно с сотрудниками ОМВД России по Марксовскому району, установлена личность мужчины, которого подозревают в убийстве.

40-летний житель города Маркса уже задержан, с ним проводятся следственные действия. В ходе допроса он дал признательные показания о совершенном им убийстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: СУ СКР по Саратовской области