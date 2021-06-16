В Саратове закрыли движение по участкам улицы Мичурина и Обуховского переулка

В Саратове останавливают движение троллейбусов №2 и 2А. Это связано с перекрытием для работ коммунальщиков из «Т Плюс».
Коснется это также всех автомобилистом, собирающихся следовать по улице Мичурина между Хользунова и Пугачева, а также по Обуховскому переулку между Чернышевского и Лермонтова.
Здесь закрыто движение сегодня, 16 июня с 10:30 до 18:00.
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